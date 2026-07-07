Мбаппе парагвайлық саясаткерге қатысты қатаң мәлімдеме жасады
Бұған дейін хабарланғандай, саясаткер Мбаппені сынап қана қоймай, Франция құрамасының капитанына қатысты нәсілшілдік сипаттағы орынсыз сөздер айтып, ар-намысына тиген.
Осыдан кейін Килиан Мбаппе Парагвай сенаторына жауап ретінде өз мәлімдемесін жариялады. Футболшы өз ойын ашық әрі қатал түрде жеткізді.
Madame Celeste Amarilla,— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026
Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.
Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL
"Құрметті Амарилья ханым, сіз өз лауазымыңызға лайық емес, жиіркенішті адамсыз. Сіздің ойланбай жасаған әрекеттеріңіз бен ашық нәсілшіл көзқарасыңыздың кесірінен әлем бұл турнирде Парагвай ойыншыларының көрсеткен еңбегі мен тарихи жетістіктерін емес, өз елінің ең жағымсыз бейнесін көрсетіп отырған біліксіз адамның әрекетін талқылап жатыр. Мұндай адамдардың бүкіл әлемге өшпенділік пен нәсілшілдікті таратуына ешқашан жол бермеймін", – деді Килиан Мбаппе.
Сонымен қатар, Селесте Амарилья өз құрамасының футболшыларын да сынағаны белгілі болды. Ол ойыншыларды матч соңындағы ысқырықтан кейінгі Мбаппенің әрекеті үшін оны ұрмағаны үшін айыптаған.
Оқиға футбол қауымдастығында үлкен пікірталас туғызып, нәсілшілдікке қарсы күрес мәселесін қайта көтерді.