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Спорт

Мбаппе парагвайлық саясаткерге қатысты қатаң мәлімдеме жасады

Мбаппе парагвайлық саясаткерге қатысты қатаң мәлімдеме жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 13:05 Сурет: Instagram/fifaworldcup
Футбол әлемі бірнеше күннен бері 2026 жылғы әлем чемпионатында болған дауға байланысты жағдайды талқылап жатыр. Оған Парагвай сенаторы Селесте Амарильидің Франция құрамасының көшбасшысы Килиан Мбаппеге қатысты жағымсыз пікір білдіруі себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін хабарланғандай, саясаткер Мбаппені сынап қана қоймай, Франция құрамасының капитанына қатысты нәсілшілдік сипаттағы орынсыз сөздер айтып, ар-намысына тиген.

Осыдан кейін Килиан Мбаппе Парагвай сенаторына жауап ретінде өз мәлімдемесін жариялады. Футболшы өз ойын ашық әрі қатал түрде жеткізді.

"Құрметті Амарилья ханым, сіз өз лауазымыңызға лайық емес, жиіркенішті адамсыз. Сіздің ойланбай жасаған әрекеттеріңіз бен ашық нәсілшіл көзқарасыңыздың кесірінен әлем бұл турнирде Парагвай ойыншыларының көрсеткен еңбегі мен тарихи жетістіктерін емес, өз елінің ең жағымсыз бейнесін көрсетіп отырған біліксіз адамның әрекетін талқылап жатыр. Мұндай адамдардың бүкіл әлемге өшпенділік пен нәсілшілдікті таратуына ешқашан жол бермеймін", – деді Килиан Мбаппе.

Сонымен қатар, Селесте Амарилья өз құрамасының футболшыларын да сынағаны белгілі болды. Ол ойыншыларды матч соңындағы ысқырықтан кейінгі Мбаппенің әрекеті үшін оны ұрмағаны үшін айыптаған.

Оқиға футбол қауымдастығында үлкен пікірталас туғызып, нәсілшілдікке қарсы күрес мәселесін қайта көтерді.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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