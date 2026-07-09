Теннисші Жібек Құламбаева Нидерландтағы турнирдің 1/4 финалына шығу үшін бақ сынайды
Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева Гаага қаласында (Нидерланд) өтіп жатқан ITF W75 турнирінің 1/8 финалына өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы ойналымда отандасымыз жарыстың бірінші ракеткасы Нурия Бранкаччоны жеңді. Ойын 6:2, 1:6, 4:6 есебімен аяқталды.
Осылайша Жібек Құламбаева ширек финал жолдамасы үшін германиялық Йоэль Штойрмен өзара мықтыны анықтайды.
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