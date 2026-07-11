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Спорт

Тоқаев Моңғолия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Құттықтау жеделхаты, Тоқаев, Моңғолия, президент, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.07.2026 11:48 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолия президенті Ухнаагийн Хурэлсухты Наадам құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 11 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабаршлады:

"Қасым-Жомарт Тоқаев Ухнаагийн Хурэлсухты Наадам ұлттық мерекесімен құттықтады.Президент Моңғолияның Ухнаагийн Хурэлсухтың басшылығымен қарқынды дамып келе жатқанын атап өтіп, екі елдің достық қатынастары мен сан қырлы ынтымақтастығы беки түсетініне сенім білдірді.Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолия Президентінің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас моңғол халқына бақ-береке тіледі".

Бұған дейін Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Америка Құрама Штаттарының Президенті Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлескен болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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