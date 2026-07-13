#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.71
531.26
6.05
Спорт

Қазақстандық балуандар күрестен Испаниядағы Гран-приде 24 медаль еншіледі

Қазақстандық балуандар күрестен Испаниядағы Гран-приде 24 медаль еншіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 17:38 Сурет: United world wrestling
Қазақстандық балуандар Мадридте (Испания) өткен Гран-при турнирінде жүлдегерлер қатарынан көрінді.

Отандастарымыз аталған халықаралық турнирде 24 медаль еншіледі.

Еркін күрес

Дәулет Әмірханов (57 келіге дейін), Нұрлыбек Базарбаев (61 келіге дейін), Жанқожа Әбілтаев (70 келіге дейін) алтын медаль жеңіп алды.

Ерасыл Мұхтарұлы (57 келіге дейін), Мұхамед Балғабай (61 келіге дейін), Акбар Курбанов (65 келіге дейін), Шерхан Әбіл (70 келіге дейін) күміс медальға ие болды.

Жанболат Қабиден (70 келіге дейін), Талап Жолдасов (70 келіге дейін), Арсен Қабден (74 келіге дейін), Наурыз Ахмедханов (86 келіге дейін) қола жүлдегер атанды.

Грек-рим күресі

Едіге Төлеутаев (55 келіге дейін), Ілияс Дәуітов (63 келіге дейін) алтыннан алқа тақты.

Айбат Рахим (55 келіге дейін), Жанболат Сапарбек (60 келіге дейін), Досжан Өтепқалиев (63 келіге дейін), Дінмұхамед Омаров (72 келіге дейін), Әлмір Төлебаев (82 келіге дейін) күміс жүлдеге ие болды.

Омар Ахон (60 келіге дейін), Шыңғыс Қайрат (63 келіге дейін), Николай Хапко (72 келіге дейін), Расул Жүніс (77 келіге дейін), Санжар Сабитов (82 келіге дейін), Аянбек Ибраев (97 келіге дейін) қола медальмен күптелді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Грек-рим күресінің шеберлері халықаралық турнирде бес медаль жеңіп алды
20:16, 27 тамыз 2024
Грек-рим күресінің шеберлері халықаралық турнирде бес медаль жеңіп алды
Шерзод Давлатов дзюдодан Еуропа кубогында алтын медаль жеңіп алды
09:19, 28 маусым 2026
Шерзод Давлатов дзюдодан Еуропа кубогында алтын медаль жеңіп алды
грек-рим күресі
22:23, 14 тамыз 2023
Германия Гран-приі мәресіне жетті: қазақстандық балуандар бес медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
17:04, Бүгін
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
Едиге Нургожа
16:45, Бүгін
Казахстанец Нургожа проиграл боксёру из Узбекистана и стал бронзовым призёром ЧА
Адиль Асканбай
16:13, Бүгін
Боксёр из Казахстана Адиль Асканбай победил кыргыза и вышел в финал ЧА среди молодёжи
&quot;Атырау&quot; близок к подписанию вингера Пантелича
16:00, Бүгін
"Атырау" близок к подписанию вингера Пантелича
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: