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Спорт

Орталық Азия чемпионаты: қазақстандық волейболшылар кімдерге қарсы ойын өткізеді

Орталық Азия чемпионаты: қазақстандық волейболшылар кімдерге қарсы ойын өткізеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 19:23 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы волейболдан Пәкістанның Исламабад қаласында өтетін ашық Орталық Азия чемпионатына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнирге қатысатын ұлттық құраманың тізімі төмендегідей:

- Ерікжан Бөкен

- Муроджон Хавазматов

- Нұрлыбек Мақсат

- Азамат Сейілханов

- Айбек Жақсылықов

- Владислав Кунченко

- Нұрлыбек Нұрмахамбетов

- Илья Таволжанский

- Дінмұхаммед Қабдулов

- Асылхан Избергенұлы

- Әділжан Балтабаев

- Антон Кузнецов

- Клим Рюхов

- Владислав Мастихин

Жарыс аясында Қазақстан құрамасы Шри-Ланка, Непал, Ауғанстан, Бангладеш және Пәкістан құрамаларына қарсы ойын өткізеді.

Айта кетейік, Орталық Азия чемпионаты 22-29 шілде аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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