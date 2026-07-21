Орталық Азия чемпионаты: қазақстандық волейболшылар кімдерге қарсы ойын өткізеді
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы волейболдан Пәкістанның Исламабад қаласында өтетін ашық Орталық Азия чемпионатына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Турнирге қатысатын ұлттық құраманың тізімі төмендегідей:
- Ерікжан Бөкен
- Муроджон Хавазматов
- Нұрлыбек Мақсат
- Азамат Сейілханов
- Айбек Жақсылықов
- Владислав Кунченко
- Нұрлыбек Нұрмахамбетов
- Илья Таволжанский
- Дінмұхаммед Қабдулов
- Асылхан Избергенұлы
- Әділжан Балтабаев
- Антон Кузнецов
- Клим Рюхов
- Владислав Мастихин
Жарыс аясында Қазақстан құрамасы Шри-Ланка, Непал, Ауғанстан, Бангладеш және Пәкістан құрамаларына қарсы ойын өткізеді.
Айта кетейік, Орталық Азия чемпионаты 22-29 шілде аралығында өтеді.
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