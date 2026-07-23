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Спорт

Александра Ле нысана көздеуден Қытайдағы Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа бір қадам жетпей қалды

Александра Ле нысана көздеуден Қытайдағы Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа бір қадам жетпей қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 22:46 Сурет: olympic.kz
Қытайдың Ханчжоу қаласында нысана көздеуден Әлем кубогының кезеңі жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйелдер арасында 50 метр қашықтықтан үш қалыпта винтовкамен атудан жарыс аяқталды.

Қазақстан құрамасы сапында ең үздік нәтижені 2024 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Александра Ле көрсетті. Ол үздік ондыққа бір қадам жетпей, 11-орынға тұрақтады.

София Шульженко 26-орын, Елизавета Безрукова 42-орын, ал Арина Малиновская 43-орын алды.

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Айдос Қали
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