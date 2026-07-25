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Спорт

Үстел теннисі: Қазақстан WTT Youth Contender турнирінде алғашқы медалін жеңіп алды

Үстел теннисі: Қазақстан WTT Youth Contender турнирінде алғашқы медалін жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 19:45 Сурет: olympic.kz
Алматыда үстел теннисінен WTT Youth Contender сериясындағы ірі халықаралық турнир өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыста Қазақстан құрамасы алғашқы медаліне қол жеткізді.

15 жасқа дейінгілер арасындағы аралас жұптық сында Олег Яковлев пен Мария Лукьянова қола жүлдеге ие болды.

Турнир барысында отандық спортшылар Өзбекстан, Оңтүстік Корея және Малайзия өкілдерін жеңді. Ал жартылай финалда Үндістан құрамасына жол беріп, үшінші орынға ие болды.

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Айдос Қали
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