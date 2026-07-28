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Спорт

Қазақстан дзюдодан жастар арасындағы Азия кубогында тоғыз медаль жеңіп алды

Қазақстан дзюдодан жастар арасындағы Азия кубогында тоғыз медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 17:13 Сурет: International judo federation
Қазақстан жастар құрамасы дзюдодан Макаода өткен Азия кубогында жүлдеге қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жарыста отандастарымыз үш алтын, үш күміс және үш қола медаль жеңіп алды.

Ерхан Мұрат (60 келіге дейін), Нұрлан Исатаев (66 келіге дейін), Архат Өтеген (90 келіге дейін) алтыннан алқа тақты.

Абылай Алмабек (60 келіге дейін), Айымзада Думанқызы (78 келіден жоғары), Әлішер Слямжанова (90 келіге дейін) күміс медальға ие болды.

Жанаділ Абай (60 келіге дейін), Аниса Иботолла (70 келіге дейін), Али Тұрсынбек (90 келіге дейін) қола медаль жеңіп алды.

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Айдос Қали
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