#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
474.63
544.5
5.92
Спорт

Олимпиада-2028: Бокстан жолдама үшін таласты бәсеке қай елде өтеді

Бокс, Олимпиада-2028, жолдама, Қазақстан, іріктеу жарыстары, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 17:59 Сурет: Instagram/officialworldboxing
Шотландияның Глазго қаласында өткен World Boxing Атқару комитетінің отырысында 2028 жылы Лос-Анджелесте (АҚШ) өтетін Олимпиада ойындарына жолдама беретін бокс турнирлерін қабылдайтын елдер бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қабылданған шешімге сәйкес, 2027 жылы құрлықтық іріктеу жарыстары мына мемлекеттерде өтеді:

  • Америка – АҚШ;
  • Азия – Қытай;
  • Еуропа – Еуропа ойындары (Ыстамбұл, Түркия);
  • Мұхит аралдары өңірі – Самоа;
  • Африка – Нигерия.

Сондай-ақ 2028 жылы өтетін екі әлемдік іріктеу турнирін қабылдайтын елдер де белгілі болды. Алғашқы жарыс Италияда, ал екіншісі Венгрияда ұйымдастырылады.

Жарыстардың нақты күндері мен ұйымдастыруға қатысты өзге де мәліметтер кейінірек жарияланады.

Айта кетейік, Олимпиада ойындарына іріктеу кезеңіндегі алғашқы дода 2027 жылы Астанада өтетін World Boxing әлем чемпионаты болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Геннадий Головкин, бокс, 2028 жылғы Олимпиада ойындары
17:37, 20 наурыз 2025
Бокс 2028 жылғы Олимпиада ойындарының бағдарламасына енді! Головкин мәлімдеме жасады
Бокс, ХОК, 2028 жыл, Олимпиада ойындары, бағдарламаға қосу, ұсыныс
21:28, 17 наурыз 2025
ХОК боксты 2028 жылғы Олимпиада ойындарының бағдарламасына қосуды ұсынды
Қазақстандық спортшыларға Олимпиада стипендиясының алғашқы төлемі аударылды
17:53, 17 наурыз 2026
Қазақстандық спортшыларға Олимпиада стипендиясының алғашқы төлемі аударылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фрэнсис Нганну
17:44, Бүгін
Рико Верхувен и Фрэнсис Нганну могут провести супербой на первом турнире MVP и PFL
Маркета Вондроушова
17:31, Бүгін
Вондроушова дисквалифицирована на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил
Словацкий специалист Штефан Таркович покинул &quot;Актобе&quot;
17:19, Бүгін
Словацкий специалист Штефан Таркович покинул "Актобе"
Капитан &quot;Жениса&quot; Исламбек Куат пропустит матч с &quot;Елимаем&quot; в КПЛ
17:14, Бүгін
Капитан "Жениса" Исламбек Куат пропустит матч с "Елимаем" в КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: