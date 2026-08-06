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Спорт

Құзға өрмелеуден жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты: Қазақстан құрамасының тізімі

Құзға өрмелеуден жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты: Қазақстан құрамасының тізімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 19:38 Сурет: olympic.kz
Спорттық құзға өрмелеуден Қытайдың Гуйян қаласында өтетін жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс барысында U19 және U17 жас санатында жүлделер сарапқа салынады.

Евгений Ким, Матвей Павлов, Глеб Семёшкин, Дмитрий Ананьев, Әлихан Татамбай, Рашид Хайбуллин, Роман Курассов, Алексей Стребков, Кымсан Цой, Яна Войтович, Лейла Геккеева, Виктория Ильницкая, Амира Қайсар, Ралина Абдулова, Арина Новицкая, Алина Львова U19 жас санатында бақ сынайды.

Егор Некрещенный, Евгений Корнеев, Арсений Тен, Давид Кононов, Вадим Сагинтаев, Арина Панченко, Анна Семёшкина, Валерия Лизанец, Анастассия Выродова, Таиссия Носкова, Амели Аскарова, Анастассия Андриенко U17 санатында жүлдеге таласады.

Айта кетейік, Қазақстан құрамасы "жылдамдық", "қиындық", "боулдеринг" және эстафеталық сайыста сынға түседі.

Азия чемпионаты 21-25 тамыз аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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