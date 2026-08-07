Қазақстан таеквондодан Индонезиядағы халықаралық турнирде төрт медальға ие болды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық таеквондошылар Индонезияның Джакарта қаласында өткен халықаралық турнирде жүлдегерлер қатарынан көрінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз жарыста төрт қола медальға ие болды.
Баходир Шапулатов (54 келіге дейін), Жасурбек Исроилов (63 келіге дейін), Абдурахман Марипов (80 келіге дейін) және Нұрқанат Қожахмет (87 келіге дейін) үшінші орын алды.
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