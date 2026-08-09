Алан Құрманғалиев үстел теннисінен АҚШ-тағы турнирдің жеңімпазы атанды
Сурет: olympic.kz
Қазақстанның үстел теннисінен ұлттық құрамасының өкілі Алан Құрманғалиев АҚШ-тың Спокан қаласында өткен WTT Youth Contender халықаралық турнирінде алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс барысында Алан төрт кездесу өткізді. Қазақстандық спортшы америкалық Алекс Лоны 3:1, Абхинав Ширбхатты 3:0 және Эндрю Цаоны 3:0 есебімен жеңді.
Ал финалда Құрманғалиев австралиялық Чулун Не-ні 3:1 есебімен ұтып, турнирді бірінші орынмен аяқтады.
Еске салайық, бұған дейін Арлан Жаңабай триатлоннан өткен Азия кубогы кезеңінде күміс медаль иеленгенін хабарлаған едік.
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