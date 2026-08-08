#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Спорт

Арлан Жаңабай триатлоннан өткен Азия кубогы кезеңінде күміс медаль иеленді

Арлан Жаңабай, триатлон, Түркістан, Азия кубогы кезеңі, күміс медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2026 15:59 Сурет: olympic.kz
Түркістанда триатлоннан Азия кубогының кезеңі аяқталды. Ерлер арасындағы жарыста Қазақстан құрамасының өкілі Арлан Жаңабай күміс медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, отандық спортшы 01:47:07 нәтижесімен екінші орынға ие болды.

Бірінші орынды бейтарап ту астында өнер көрсеткен ресейлік Роман Минеев (01:46:38) иеленді. Ал жапониялық Рен Сато (01:47:23) мәреге үшінші болып жетті.

Темірлан Теміров тоғызыншы, Дарын Қонысбаев 12-орын, Елмұрат Қанай 23-орын, Максим Шмулич 29-орын, Алинаби Маралбеков 35-орын алды.

Әйелдер арасында Қазақстан құрамасы сапындағы үздік нәтижені Диана Ержанова көрсетті. Ол 02:14:43 нәтижесімен сегізінші орынға ие болды.

Арина Шульгина 12-орын, Аида Ким 13-орын алды.

Бұған дейін дзюдодан Швейцариядағы Grand Slam-ға қатысатын Қазақстан спортшыларының тізімі жарияланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Садақ ату, 2026 жылғы Азия ойындары, Жапония, Қазақстан құрамасы
16:11, Бүгін
Садақ атудан 2026 жылғы Азия ойындары: Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды
Арлан Жаңабай, триатлон, Қытай, Азия кубогы, қола медаль
13:58, 30 мамыр 2026
Арлан Жаңабай триатлоннан Азия кубогының қола жүлдегері атанды
триатлон
15:47, 07 шілде 2024
Аян Бейсенбаевтың триатлоннан Азия кубогындағы тағдырын 1 секунд шешіп кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Бүгін
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Бүгін
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Бүгін
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Бүгін
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: