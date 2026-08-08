Арлан Жаңабай триатлоннан өткен Азия кубогы кезеңінде күміс медаль иеленді
Сурет: olympic.kz
Түркістанда триатлоннан Азия кубогының кезеңі аяқталды. Ерлер арасындағы жарыста Қазақстан құрамасының өкілі Арлан Жаңабай күміс медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, отандық спортшы 01:47:07 нәтижесімен екінші орынға ие болды.
Бірінші орынды бейтарап ту астында өнер көрсеткен ресейлік Роман Минеев (01:46:38) иеленді. Ал жапониялық Рен Сато (01:47:23) мәреге үшінші болып жетті.
Темірлан Теміров тоғызыншы, Дарын Қонысбаев 12-орын, Елмұрат Қанай 23-орын, Максим Шмулич 29-орын, Алинаби Маралбеков 35-орын алды.
Әйелдер арасында Қазақстан құрамасы сапындағы үздік нәтижені Диана Ержанова көрсетті. Ол 02:14:43 нәтижесімен сегізінші орынға ие болды.
Арина Шульгина 12-орын, Аида Ким 13-орын алды.
Бұған дейін дзюдодан Швейцариядағы Grand Slam-ға қатысатын Қазақстан спортшыларының тізімі жарияланған болатын.
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