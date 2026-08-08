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Спорт

Садақ атудан 2026 жылғы Азия ойындары: Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды

Садақ ату, 2026 жылғы Азия ойындары, Жапония, Қазақстан құрамасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2026 16:11 Сурет: olympic.kz
Садақ атудан бапкерлер штабы Жапонияның Аичи-Нагоя қалаларында өтетін 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, дүбірлі додада ел намысын 12 спортшы қорғайды.

Классикалық садақ ату

Ерлер

  • Ильфат Абдуллин
  • Дәулеткелді Жаңбырбай
  • Дастан Кәрімов

Әйелдер

  • Александра Землянова
  • Медина Мұрат
  • Самира Жұмағұлова

Блоктық садақ ату

Ерлер

  • Андрей Тютюн
  • Ақбарәлі Қарабаев
  • Мұса Ділмұхамет

Әйелдер

  • Виктория Лян
  • Адель Жексенбинова
  • Роксана Юнусова

Айта кетейік, жазғы Азия ойындары 2026 жылдың 19 қыркүйегі мен 4 қазаны аралығында өтеді.

Бұған дейін Арлан Жаңабай триатлоннан өткен Азия кубогы кезеңінде күміс медаль иеленгені хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
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