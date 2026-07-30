Елдос Сметов дзюдодан 2026 жылғы Азия ойындарына қатысады
Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан ұлттық құрамасының бапкерлер штабы 2026 жылы Жапонияның Аичи және Нагоя қалаларында өтетін жазғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған байрақты бәсекеде өнер көрсететін қазақстандық дзюдошылардың тізімі төменде көрсетілген.
Ерлер
60 келіге дейін: Елдос Сметов
66 келіге дейін: Ғұсман Қырғызбаев
73 келіге дейін: Бақытжан Абдурахманов
81 келіге дейін: Алмат Әділет
90 келіге дейін: Айдар Арапов
100 келіге дейін: Марат Байкамуров
100 келіден жоғары: Ерасыл Қажыбаев
Әйелдер
48 келіге дейін: Әбиба Әбужақынова
52 келіге дейін: Меруерт Сәрсенова
57 келіге дейін: Дана Әбдірова
63 келіге дейін: Эсмигүл Куюлова
70 келіге дейін: Ажар Асхат
78 келіге дейін: Екатерина Токарева
78 келіден жоғары: Аида Тойшыбекова
Айта кетейік, Азия ойындарында дзюдо бәсекелері 29 қыркүйек пен 2 қазан аралығында ұйымдастырылады.
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