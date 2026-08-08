Қазақстанның бірқатар өңірлеріне аптап ыстық қайта оралады - синоптиктер
Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК Қазақстан өңірлері бойынша 2026 жылғы 9 тамызға арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жексенбіде "Қазгидромет" болжамы бойынша, Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ыстық ауа райы сақталады. Оңтүстік пен оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа жел екпін алуы жатқызылады, оңтүстікте шаңды дауыл соғады, ал түнде және таңертең солтүстік-батыста, солтүстікте және шығыста тұман түседі деп болжанады.
Өте қатты ыстық мына өңірлерде күтіледі:
- Атырау облысында, Ақтөбе облысының батысы мен оңтүстігінде, Батыс Қазақстан мен Қостанай облыстарының оңтүстігінде: +40...+41°C;
- Маңғыстау облысында: +43...+44°C.
Сондай-ақ мына өңірлерде аптап ыстық болады:
- Алматы облысында, Жетісу облысында, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола облыстарында, Ұлытау облысында, Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен оңтүстігінде, Қарағанды облысының оңтүстігінде және Абай облысында: +35...+39°C;
- Жамбыл облысында: +38°C;
- Түркістан және Қызылорда облыстарында: +41...+43°C.
Бірнеше өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:
- жоғары өрт қаупі: Батыс Қазақстан облысының солтүстік-шығысында, Абай облысының орталығында, Шығыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстік-шығысында және орталығында, Ақтөбе облысының солтүстігінде, Жамбыл облысының оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының оңтүстігі мен шығысында, Маңғыстау облысының батысында, Қостанай облысының батысында, шығысында және орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен солтүстігінде, Ақмола облысының орталығында, Павлодар облысының орталығы мен оңтүстігінде, Түркістан облысының солтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының батысы мен солтүстігінде, Жетісу облысының батысында, оңтүстігінде.
- төтенше өрт қаупі: Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан облыстарында, Ұлытау облысында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысы мен орталығында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және орталығында, Қостанай облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында, Ақмола облысының батысында, Қарағанды облысының оңтүстігі мен шығысында, Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының оңтүстігінде, Алматы облысының батысы мен солтүстігінде, Жетісу облысының шығысында, орталығында.
Бұған дейін синоптиктер бүгін, 2026 жылғы 8 тамызда еліміздің төрт қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын.
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