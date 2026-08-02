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Қоғам

+42 градус ыстық пен нөсер жаңбыр: синоптиктер дүйсенбідегі ауа райы болжамын ұсынды

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.08.2026 15:59 Фото: unsplash
"Қазгидромет" 2026 жылғы 3 тамызға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүйсенбі күні синоптииктердің болжамынша, еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Солтүстік-батыс пен солтүстік өңірлерде нөсер жаңбыр жауып, кей жерлерде бұршақ түсуі мүмкін.

Елдің батысы мен оңтүстігінде күн жауын-шашынсыз.

Сондай-ақ республика аумағында жел күшейеді. Оңтүстік және оңтүстік-батыс өңірлерде шаңды дауыл соғуы ықтимал.

Алматы облысының оңтүстігі мен Абай облысында ауа температурасы +40...+42 градусқа дейін көтеріліп, қатты ыстық болады.

Атырау, Алматы, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Жетісу, Абай облыстарында және Ұлытау облысының оңтүстігінде +35...+39 градус ыстық болжанады. Жамбыл облысында ауа температурасы +38 градусқа дейін, Түркістан облысында +40 градусқа дейін көтеріледі.

Батыс Қазақстан облысы мен Ұлытау облысында, сондай-ақ Ақтөбе, Жамбыл, Алматы, Маңғыстау, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Павлодар, Түркістан, Қарағанды облыстарының жекелеген аудандарында, Абай және Жетісу облыстарында жоғары өрт қаупі сақталады.

Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл және Түркістан облыстарында, сондай-ақ Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Қостанай, Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстарының және Ұлытау, Абай, Жетісу облыстарының жекелеген аудандарында төтенше өрт қаупі жарияланды.

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Айдос Қали
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