Маунтинбайктан Азия чемпионаты-2026: ел намысын кімдер қорғайды
Сурет: olympic.kz
Маунтинбайктан Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Ташкентте (Өзбекстан) өтетін 2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын спортшылар тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құрлықтық додаға Қазақстан құрамасының сегіз спортшысы қатысады:
- Денис Сергиенко
- Никита Галкин
- Алексей Фефелов
- Константин Казаков
- Ілияс Рахимов
- Татьяна Генелева
- Алина Спирина
- Юлия Ли
Азия чемпионаты 23-27 маусым аралығында өтеді.
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