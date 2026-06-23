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Спорт

Маунтинбайктан Азия чемпионаты-2026: ел намысын кімдер қорғайды

Маунтинбайктан Азия чемпионаты-2026: ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 22:01 Сурет: olympic.kz
Маунтинбайктан Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Ташкентте (Өзбекстан) өтетін 2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын спортшылар тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрлықтық додаға Қазақстан құрамасының сегіз спортшысы қатысады:

- Денис Сергиенко

- Никита Галкин

- Алексей Фефелов

- Константин Казаков

- Ілияс Рахимов

- Татьяна Генелева

- Алина Спирина

- Юлия Ли

Азия чемпионаты 23-27 маусым аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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