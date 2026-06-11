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Спорт

Жеңіл атлетикадан жастар арасындағы Азия чемпионаты: ел намысын кімдер қорғайды

Жеңіл атлетикадан жастар арасындағы Азия чемпионаты: ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 18:40 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының жеңіл атлетика бойынша бапкерлер штабы Қытайдың Ордос қаласында өтетін жастар арасындағы Азия чемпионатына қатысатын спортшылар тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрлықтық додада еліміздің намысын 21 жеңіл атлет қорғайды.

- Аяна Болатбекқызы (800, 1500 метр)

- Александр Жигарь (800 метр)

- Ақбаян Нұрмамет (1500 метр)

- Виктория Сукачева (800 метр, 4х400 метрлік эстафета)

- Ринат Кулыгин (3000 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

- Бағжан Серікқан (3000 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

- Анастасия Цвиркунова (400 метрге кедергілер арқылы жүгіру, 4х400 метрлік эстафета)

- Екатерина Колода (400 метрге кедергілер арқылы жүгіру, 4х400 метрлік эстафета)

- Ақбілек Құралбай (3000 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

- Мария Шувалова (400 метр, 4х400 метрлік эстафета)

- Анна Шумило (400 метр, 4х400 метрлік эстафета, 4х100 метрлік эстафета)

- Екатерина Пузырёва (100, 200 метр, 4х100 метрлік эстафета)

- Дарья Гридасова (4х100 метрлік эстафета)

- Татьяна Но (4х100 метрлік эстафета)

- Фаина Мейірманова (биіктікке секіру)

- Диляра Хайбуллина (ұзындыққа секіру, үш қарғып секіру)

- Максим Балабин (сырықпен секіру)

- Анастасия Рыпакова (ұзындыққа секіру)

- Ясмина Тоқсанбаева (20 000 метрге спорттық жүріс)

- Эльмира Калимуллина (20 000 метрге спорттық жүріс)

- Алина Чистякова (жетісайыс, 4х100 метрлік эстафета)

Айта кетейік, жастар арасындағы Азия чемпионаты 9-12 шілде аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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