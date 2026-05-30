#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Арлан Жаңабай триатлоннан Азия кубогының қола жүлдегері атанды

Арлан Жаңабай, триатлон, Қытай, Азия кубогы, қола медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.05.2026 13:58 Сурет: olympic.kz
Триатлоннан Қазақстан құрамасының өкілі Арлан Жаңабай Қытайдың Тайчжоу қаласында өтіп жатқан Азия кубогы кезеңінде қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз жарыс жолын 54:43 уақытта еңсеріп, жүлдегерлер қатарынан көрінді, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі.

Алтын медальді ресейлік Роман Минеев иеленді - 54:31. Қытай спортшысы Минсюй Ли 54:34 уақыт көрсеткішімен екінші орын алды.

Сондай-ақ Аян Бейсенбаев жарысты 11-орынмен аяқтады (55:17). Максим Шмулич 26-нәтиже көрсетті (56:13), ал Темірлан Теміров 28-орынға тұрақтады (56:35).

Бұған дейін әртістік жүзуден Испанияның Понтеведра қаласында өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде Қазақстан құрамасы екінші жүлдесіне қол жеткізгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ауыратлет Артем Антропов Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды
17:15, 14 мамыр 2025
Ауыратлет Артем Антропов Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды
триатлон
15:47, 07 шілде 2024
Аян Бейсенбаевтың триатлоннан Азия кубогындағы тағдырын 1 секунд шешіп кетті
Қазақстан триатлоннан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
14:31, 14 наурыз 2026
Қазақстан триатлоннан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Байсуфинов высказался о подготовке сборной Казахстана к матчам с Арменией и Венгрией
17:15, Бүгін
Байсуфинов высказался о подготовке сборной Казахстана к матчам с Арменией и Венгрией
Управление спорта сделало заявление после поста Тургановой
16:54, Бүгін
Управление спорта Астаны отреагировала на пост Тургановой после заявления Шайдорова
Башич интересен &quot;Левски&quot;
16:28, Бүгін
Единственным участником ЧМ по футболу из КПЛ Башичем из "Астаны" интересуется "Левски"
&quot;Кайрат&quot; заработал больше &quot;Кристал Пэлэс&quot;
16:07, Бүгін
В Европе возмутились тому, что "Кайрат" заработал в ЛЧ больше, чем победитель ЛК
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: