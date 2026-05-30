Отандық спортшы әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде қос жүлдеге ие болды
Сурет: olympic.kz
Әртістік жүзуден Испанияның Понтеведра қаласында өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде Қазақстан құрамасы екінші жүлдесіне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жолы ел қоржынына олжаны Алдияр Рамазанов салды, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі.
Қазақстандық спортшы ерлер арасындағы техникалық бағдарламада өнер көрсетіп, үшінші орынға табан тіреді. Отандасымыз төрешілердің шешімімен 223,0833 ұпай жинады.
Италиялық Филиппо Пелати 229,7325 ұпаймен алтын медаль жеңіп алды. Испаниялық Энеко Санчес Агилар 228,4342 ұпаймен күміс медальға ие болды.
Тағы бір қазақстандық спортшы Виктор Друзин жарысты бесінші орынмен аяқтады. Оның нәтижесі - 203,5667 ұпай.
Айта кетейік, бұл - Алдияр Рамазановтың аталған турнирдегі екінші жүлдесі. Бұған дейін ол Ясмина Исламовамен жұптасып, техникалық бағдарламада қола медаль жеңіп алған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript