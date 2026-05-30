#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Отандық спортшы әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде қос жүлдеге ие болды

Әртістік жүзу, Италия, Әлем кубогы кезеңі, Алдияр Рамазанов, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.05.2026 09:26 Сурет: olympic.kz
Әртістік жүзуден Испанияның Понтеведра қаласында өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде Қазақстан құрамасы екінші жүлдесіне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жолы ел қоржынына олжаны Алдияр Рамазанов салды, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі.

Қазақстандық спортшы ерлер арасындағы техникалық бағдарламада өнер көрсетіп, үшінші орынға табан тіреді. Отандасымыз төрешілердің шешімімен 223,0833 ұпай жинады.

Италиялық Филиппо Пелати 229,7325 ұпаймен алтын медаль жеңіп алды. Испаниялық Энеко Санчес Агилар 228,4342 ұпаймен күміс медальға ие болды.

Тағы бір қазақстандық спортшы Виктор Друзин жарысты бесінші орынмен аяқтады. Оның нәтижесі - 203,5667 ұпай.

Айта кетейік, бұл - Алдияр Рамазановтың аталған турнирдегі екінші жүлдесі. Бұған дейін ол Ясмина Исламовамен жұптасып, техникалық бағдарламада қола медаль жеңіп алған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдеге ие болды
18:50, 29 мамыр 2026
Қазақстан әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдеге ие болды
Эдуард Ким әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
13:14, 01 наурыз 2025
Эдуард Ким әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңі: Қазақстан құрамасының тізімі
19:33, 28 мамыр 2026
Әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Конфликт Шайдорова разобрал блогер
12:24, Бүгін
Известная казахстанская журналистка Жусупова "разобрала" скандал Шайдорова с Минспорта РК
Сайдрахимов выиграл турнир в Казахстане
11:24, Бүгін
Казахский боксёр из Узбекистана Сайдрахимов выиграл второй турнир в Казахстане
Борчихи выиграли два серебря ЧА
10:32, Бүгін
Две казахстанские борчихи стали медалистками чемпионата Азии во Вьетнаме
Джокович о поражении Фонсеке
10:08, Бүгін
Джокович о поражении от Фонсеки: "Не думаю, что сделал что-то неправильно, просто он был лучше"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: