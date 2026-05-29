#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
485.55
563.38
6.81
Спорт

Қазақстан әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдеге ие болды

Қазақстан әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 18:50 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы Испанияның Понтеведра қаласында өтіп жатқан әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде алғашқы жүлдесіне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық турнирдің алғашқы жарыс күнінде отандастарымыз қола медаль жеңіп алды.

Аралас жұптар арасындағы техникалық бағдарламада Ясмина Исламова мен Алдияр Рамазанов үздік үштікке енді. Қазақстандық спортшылар төрешілердің шешімімен 208,6150 ұпай жинады.

Жарыста Ұлыбритания өкілдері Изабель Торп пен Ранджуо Томблин топ жарып, 225,9034 ұпаймен алтын медаль иеленді. Ал испаниялық Карла Лоренсо Льюска мен Энеко Санчес Агилар 210,8792 ұпай жинап, күміс жүлдеге қол жеткізді.

Артур Майданов пен Айғаным Саим жүлдеге бір қадам жетпей қалды. Олар 207,0650 ұпай жинап, жарысты төртінші орынмен аяқтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Эдуард Ким әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
13:14, 01 наурыз 2025
Эдуард Ким әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңі: Қазақстан құрамасының тізімі
19:33, 28 мамыр 2026
Әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды
Қазақстан көркем гимнастикадан Ташкенттегі Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
14:01, 12 сәуір 2026
Қазақстан көркем гимнастикадан Ташкенттегі Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: WTA
18:43, Бүгін
WTA назвала Мирру Андрееву одной из главных претенденток на прорыв после вылета Рыбакиной
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:31, Бүгін
Казахстанский борец Алинур Толеугали упустил шанс войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
Фото: WTA
18:11, Бүгін
Обидчица Елены Рыбакиной проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" - 2026
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:09, Бүгін
"Классики" из Казахстана и Узбекистана опять вышли друг против друга в решающей схватке ЧА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: