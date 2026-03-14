Спорт

Қазақстан триатлоннан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды

Қазақстан триатлоннан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.03.2026 14:31 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы триатлоннан Гонконгта өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қыздар арасындағы жарыста жеңіс тұғырының ең биік сатысына Диана Ержанова көтерілді. Спортшы қашықтықты 01:01:59 уақыт нәтижесімен еңсерді.

Екінші орынды Канаде Сугиура (Жапония) иеленді – 01:02:16. Ал Пак Со Ын (Оңтүстік Корея) 01:02:43 уақыт нәтижесімен үшінші болып мәреге жетті.

Ұлдар арасында Рамазан Әйнегов 55:39 уақыт нәтижесімен қола медаль жеңіп алды. Жапониялық Коносуке Учида бірінші орын алды – 55:22. Оның командаласы Даики Нишизаки екінші орынға тұрақтады – 55:34.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
17:23, 18 тамыз 2025
Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
Жасөспірімдер арасындағы АЧ: Қазақстан құрамасы семсерлесуден қола медаль еншіледі
22:17, 27 ақпан 2026
Жасөспірімдер арасындағы АЧ: Қазақстан құрамасы семсерлесуден қола медаль еншіледі
Стенд ату: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
17:57, 27 тамыз 2025
Стенд ату: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Бүгін
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Бүгін
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
Разгромом завершилась битва боксёра из Казахстана за медаль на "Кубке Будущего"
12:48, Бүгін
Разгромом завершилась битва боксёра из Казахстана за медаль на "Кубке Будущего"
Зрелищный боксёр из Казахстана деклассировал соперника и будет драться за "золото" Futures Cup
12:17, Бүгін
Зрелищный боксёр из Казахстана деклассировал соперника и будет драться за "золото" Futures Cup
