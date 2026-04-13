Спорт

Қазақстан таеквондодан жасөспірімдер арасындағы Әлем чемпионатында алғашқы медалін жеңіп алды

Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстан құрамасы таеквондодан Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында алғашқы жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық Олимпиада комитетінің мәліметіне сүйенсек, Ерасыл Ерзат қола медаль жеңіп алған.

Ол 48 келіге дейінгі салмақта жартылай финалға дейін жетті. Бұл кезеңде Аль-Юсуфи Фахадқа жол беріп, жарысты үшінші орынмен аяқтады.

Айта кетейік, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты 17 сәуірге дейін жалғасады.

Бұған дейін еркін күрес шебері Азамат Дәулетбековтің Азия чемпионатының қола жүлдегері атанғанын жазғанбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Сәтбаевта көлік жүргізушілері арасындағы төбелес видеоға түсіп, қылмыстық іске ұласты
22:38, 13 сәуір 2026
Сәтбаевта көлік жүргізушілері арасындағы төбелес видеоға түсіп, қылмыстық іске ұласты
Қазақстан фристайл-могулдан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында үшінші медальді жеңіп алды
15:03, 09 қаңтар 2025
Қазақстан фристайл-могулдан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында үшінші медальді жеңіп алды
Қазақстан таеквондодан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында екінші алтын медальді жеңіп алды
17:06, 13 мамыр 2025
Қазақстан таеквондодан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында екінші алтын медальді жеңіп алды
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михайлис и Орехов помогли "Металлургу" обыграть "Торпедо" в матче плей-офф КХЛ
23:31, 13 сәуір 2026
Михайлис и Орехов помогли "Металлургу" обыграть "Торпедо" в матче плей-офф КХЛ
Видеообзор разгромной победы Казахстана над Азербайджаном в товарищеском матче
23:05, 13 сәуір 2026
Видеообзор разгромной победы Казахстана над Азербайджаном в товарищеском матче
Экс-тренер "Кайрата" выступил против лимита на легионеров в РПЛ
22:44, 13 сәуір 2026
Экс-тренер "Кайрата" выступил против лимита на легионеров в РПЛ
"Для этого много причин": глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна
22:16, 13 сәуір 2026
"Для этого много причин": глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна
