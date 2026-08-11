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Спорт

Қазіргі бессайыстан әлем чемпионаты: ел намысын кімдер қорғайды

Қазіргі бессайыстан әлем чемпионаты: ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 20:56 Сурет: olympic.kz
Қытайдың Гуйян қаласында тамыз айында қазіргі бессайыстан 2026 жылғы әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасының атынан әлем чемпионатына тоғыз спортшы қатысады. Құрама сапына мына бессайысшылар енді:

- Темірлан Абдраимов

- Лев Чувашов

- Кирилл Стадник

- Тихон Варехин

- Данил Богданов

- Ярославна Понер

- Аяна Қазбекова

- Анастасия Кочеткова

- Юлиана Петрова

Айта кетейік, әлем чемпионаты 24-30 тамыз аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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