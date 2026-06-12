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Спорт

Қытайдағы бокстан Әлем кубогы кезеңі: ел намысын кімдер қорғайды

Қытайдағы бокстан Әлем кубогы кезеңі: ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 19:58 Сурет: olympic.kz
Қазақстан ұлттық құрамасының бапкерлер штабы Қытайдың Гуйян қаласында өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысатын спортшылар құрамын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ірі халықаралық турнирде еліміздің намысын 17 боксшы қорғайды.

Ерлер

50 келіге дейін: Санжар Тәшкенбай

55 келіге дейін: Тимур Қабдешов

60 келіге дейін: Серік Теміржанов

65 келіге дейін: Санаталі Төлтаев

70 келіге дейін: Абылайхан Жүсіпов

75 келіге дейін: Тимур Нұрсейітов

80 келіге дейін: Сабыржан Аққалықов

90 келіге дейін: Нұрбек Оралбай

90 келіден жоғары: Айбек Оралбай

Әйелдер

51 келіге дейін: Алуа Балқыбекова

54 келіге дейін: Назым Қызайбай

60 келіге дейін: Виктория Графеева

65 келіге дейін: Аида Әбікеева

70 келіге дейін: Лаура Есенгелді

75 келіге дейін: Наталья Богданова

80 келіге дейін: Валерия Аксенова

80 келіден жоғары: Дина Исламбекова

Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 15-21 маусым аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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