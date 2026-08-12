#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
465.74
537.23
5.62
Спорт

Елена Рыбакина Торонто турнирінің жартылай финалына шықты

Елена Рыбакина Торонто турнирінің жартылай финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 07:58 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның әйелдер арасындағы жекелей сындағы бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Канаданың Торонто қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы турнирдің ширек финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік рейтингте екінші орында тұрған және турнирде екінші нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші ширек финалда әлемнің 13-ракеткасы жапониялық Наоми Осакамен кездесті.

Үш сетке созылған тартысты матч Рыбакинаның 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 есебімен жеңісімен аяқталды.

Теннисшілер кортта 2 сағат 36 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Елена 14 эйс жасап, алты рет қос қателікке жол берді және алты брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды.

Жартылай финалда қазақстандық теннисші әлемнің төртінші ракеткасы америкалық Коко Гауффпен кездеседі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Рыбакина Торонто турнирінің үшінші айналымында кіммен ойнайды
18:15, 06 тамыз 2026
Рыбакина Торонто турнирінің үшінші айналымында кіммен ойнайды
Елена Рыбакина WTA 1000 турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
09:58, 06 тамыз 2026
Елена Рыбакина WTA 1000 турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
Рыбакина Торонтодағы &quot;мыңдық&quot; турнирдің ширек финалына жолдама алып, басты қарсыласын артта қалдырды
09:47, 10 тамыз 2026
Рыбакина Торонтодағы турнирдің ширек финалына жолдама алып, басты қарсыласын артта қалдырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
72 невынужденные ошибки не помешали Рыбакиной камбэкнуть в матче с Осакой в Торонто
08:28, Бүгін
72 невынужденные ошибки не помешали Рыбакиной камбэкнуть в матче с Осакой в Торонто
Опубликовано видео волевой победы Рыбакиной над Осакой в битве за полуфинал Торонто
08:07, Бүгін
Опубликовано видео волевой победы Рыбакиной над Осакой в битве за полуфинал Торонто
&quot;Просто боролась&quot;: Рыбакина прокомментировала волевую победу над Осакой в Торонто
07:49, Бүгін
"Просто боролась": Рыбакина прокомментировала волевую победу над Осакой
Определились полуфинальные пары на турнире WTA 1000 в Торонто: Рыбакина сыграет с Гауфф
07:36, Бүгін
Определились полуфинальные пары на турнире WTA 1000 в Торонто: Рыбакина сыграет с Гауфф
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: