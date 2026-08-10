#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
469.93
541.64
5.71
Спорт

Рыбакина Торонтодағы турнирдің ширек финалына жолдама алып, басты қарсыласын артта қалдырды

Рыбакина Торонтодағы &quot;мыңдық&quot; турнирдің ширек финалына жолдама алып, басты қарсыласын артта қалдырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 09:47 Сурет: Instagram/lenarybakina
Қазақстанның екінші ракеткасы Елена Рыбакина Канаданың Торонто қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы турнирдің ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz басылымының жазуынша, жекелей сында 1/8 финалда Елена Рыбакина әлемнің 55-ракеткасы ресейлік Людмила Самсонованы 6:4, 4:6, 6:4 есебімен жеңді.

Матч 2 сағат 55 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Рыбакина 11 эйс жасап, алты рет қосарланған қателікке жол берді және 17 брейк-пойнттың жетеуін пайдаланды.

Ал Людмила Самсонова бір эйс жасап, тоғыз рет қосарланған қателік жіберді және алты брейк жасады. Рыбакинаның жеңісіне қарамастан, екі теннисшінің өзара кездесулерінде әзірге Самсонова алда келеді – 4:3.

Енді жартылай финалға шығу үшін Қазақстанның үздік теннисшісі Лейла Фернандес (Канада) пен Наоми Осака (Жапония) арасындағы кездесудің жеңімпазымен ойнайды.

Бұған дейін Ахмади Маханов алғаш рет World Tennis J100 турнирінің чемпионы атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рыбакинаға WTA рейтингінде бірінші орынға шығуға таптырмас орай туды
11:45, Бүгін
Рыбакинаға WTA рейтингінде бірінші орынға шығуға таптырмас орай туды
Елена Рыбакина WTA 1000 турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
09:58, 06 тамыз 2026
Елена Рыбакина WTA 1000 турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
Рыбакина АҚШ-тағы турнирдің ширек финалына жолдама алу үшін бақ сынайды
17:04, 12 тамыз 2025
Рыбакина АҚШ-тағы турнирдің ширек финалына жолдама алу үшін бақ сынайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
18:37, Бүгін
Даниэль Кормье выбрал победителя потенциального боя Хабиба и Махачева
Фото: КФФ
18:10, Бүгін
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Бүгін
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Бүгін
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: