Рыбакина Торонтодағы турнирдің ширек финалына жолдама алып, басты қарсыласын артта қалдырды
Sportarena.kz басылымының жазуынша, жекелей сында 1/8 финалда Елена Рыбакина әлемнің 55-ракеткасы ресейлік Людмила Самсонованы 6:4, 4:6, 6:4 есебімен жеңді.
Матч 2 сағат 55 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Рыбакина 11 эйс жасап, алты рет қосарланған қателікке жол берді және 17 брейк-пойнттың жетеуін пайдаланды.
Ал Людмила Самсонова бір эйс жасап, тоғыз рет қосарланған қателік жіберді және алты брейк жасады. Рыбакинаның жеңісіне қарамастан, екі теннисшінің өзара кездесулерінде әзірге Самсонова алда келеді – 4:3.
Енді жартылай финалға шығу үшін Қазақстанның үздік теннисшісі Лейла Фернандес (Канада) пен Наоми Осака (Жапония) арасындағы кездесудің жеңімпазымен ойнайды.
Бұған дейін Ахмади Маханов алғаш рет World Tennis J100 турнирінің чемпионы атанғанын жазғанбыз.