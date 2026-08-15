#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
464.02
536.18
5.54
Спорт

Qazaqstan Barysy-2026 супертурнирінің ширек финалына шыққан балуандар анықталды

Qazaqstan Barysy-2026 супертурнирінің ширек финалына шыққан балуандар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 18:21 Сурет: Qazaqstan Barysy
Астанада Qazaqstan Barysy – 2026 супертурнирі жалғасуда. 1/8 финалдағы тартысты белдесулердің қорытындысы бойынша турнирдің бас жүлдесі үшін күресті жалғастыратын сегіз үздік балуан анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
  • Ғалымжан Қырықбай Санжар Жабборовты жеңді;
  • Мәди Еділбаев Мұхтар Дәлелханұлынан басым түсті;
  • Нұрсұлтан Қожагелдіұлы Нұрсұлтан Қабланды жеңді;
  • Жансерік Жұмабай Адиль Бескемпірді жарыс жолынан шығарды;
  • Еламан Ерғалиев Нұрдәулет Жарылғаповтан басым болды;
  • Алмас Жұмағали Саят Шамшиевті жеңді;
  • Жантілек Нұртілепұлы Жантілек Шынкеевтен басым түсті;
  • Әділ Оразбаев Әділет Сапарғалиевті жеңді.

Осылайша ширек финалда төмендегі жұптар өзара белдеседі:

  • Ғалымжан Қырықбай – Мәди Еділбаев;
  • Нұрсұлтан Қожагелдіұлы – Жансерік Жұмабай;
  • Еламан Ерғалиев – Алмас Жұмағали; Жантілек Нұртілепұлы – Әділ Оразбаев.

Енді турнир шешуші кезеңге аяқ басты. Ширек финалда жеңіске жеткен балуандар жартылай финалға жолдама алып, Qazaqstan Barysy – 2026 супертурнирінің жеңімпазы атағы үшін күресті жалғастырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Qazaqstan Barysy Grand Slam турниріне барды
18:29, 08 мамыр 2026
Тоқаев Qazaqstan Barysy Grand Slam турниріне барды
Тоқаев Qazaqstan Barysy Grand Slam турнирін тамашалады
19:09, 10 мамыр 2025
Тоқаев Qazaqstan Barysy Grand Slam турнирін тамашалады
Бибісара Асаубаева үздік деп танылды
10:19, 31 желтоқсан 2024
Бибісара Асаубаева 2024 жылғы блиц бойынша әлем чемпионатының ширек финалына өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские синхронисты завоевали историческое &quot;серебро&quot; на чемпионате мира в Будапеште
18:47, Бүгін
Казахстанские синхронисты завоевали историческое "серебро" на чемпионате мира в Будапеште
&quot;Не стоит придавать значения&quot;: Швёнтек после разгрома Рыбакиной ответила всем хейтерам
18:19, Бүгін
"Не стоит придавать значения": Швёнтек после разгрома Рыбакиной ответила всем хейтерам
Григорий Ломакин уступил в финале парного разряда &quot;Челленджера&quot; в Астане
17:45, Бүгін
Григорий Ломакин уступил в финале парного разряда "Челленджера" в Астане
Ислам Чесноков высказался о вылете &quot;Тобыла&quot; из Лиги Конференций
17:17, Бүгін
Ислам Чесноков высказался о вылете "Тобыла" из Лиги Конференций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: