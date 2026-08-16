Елена Рыбакина Цинциннати турнирін жеңіспен бастады
Әлемдік рейтингте екінші орында тұрған және турнирде екінші нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші алғашқы айналымнан босатылған болатын. 1/32 финалда ол WTA рейтингінің 94-сатысындағы америкалық Тейлор Таунсендпенкездесті.
Матч екі сетке созылып, Рыбакинаның 6:3, 6:4есебімен жеңісімен аяқталды.
Теннисшілер кортта 1 сағат 19 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Елена бес эйс жасап, бір қос қателікке жол берді және төрт брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды.
Үшінші айналымда қазақстандық теннисші Польша өкілі Магдалена Френхпен (WTA №41) кездеседі. Ол өз кезегінде турнирден латвиялық Елена Остапенконы (WTA №30) шығарды.
Айта кетейік, өткен жылы Рыбакина Цинциннатидегі WTA 1000 турнирінің жартылай финалына дейін жеткен болатын. Биыл қазақстандық теннисші 390 рейтингтік ұпайын қорғауға тиіс.