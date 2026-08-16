#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.02
536.18
5.54
Спорт

Елена Рыбакина Цинциннати турнирін жеңіспен бастады

Елена Рыбакина Цинциннати турнирін жеңіспен бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2026 21:33 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның әйелдер арасындағы жекелей сындағы бірінші ракеткасы Елена Рыбакина АҚШ-тың Цинциннати қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы турнирдің екінші айналымында жеңіске жетті.

Әлемдік рейтингте екінші орында тұрған және турнирде екінші нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші алғашқы айналымнан босатылған болатын. 1/32 финалда ол WTA рейтингінің 94-сатысындағы америкалық Тейлор Таунсендпенкездесті.

Матч екі сетке созылып, Рыбакинаның 6:3, 6:4есебімен жеңісімен аяқталды.

Теннисшілер кортта 1 сағат 19 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Елена бес эйс жасап, бір қос қателікке жол берді және төрт брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды.

Үшінші айналымда қазақстандық теннисші Польша өкілі Магдалена Френхпен (WTA №41) кездеседі. Ол өз кезегінде турнирден латвиялық Елена Остапенконы (WTA №30) шығарды.

Айта кетейік, өткен жылы Рыбакина Цинциннатидегі WTA 1000 турнирінің жартылай финалына дейін жеткен болатын. Биыл қазақстандық теннисші 390 рейтингтік ұпайын қорғауға тиіс.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина Торонто турнирінің жартылай финалына шықты
07:58, 12 тамыз 2026
Елена Рыбакина Торонто турнирінің жартылай финалына шықты
Рыбакина Торонто турнирінің үшінші айналымында кіммен ойнайды
18:15, 06 тамыз 2026
Рыбакина Торонто турнирінің үшінші айналымында кіммен ойнайды
Елена Рыбакина Торонто турнирінің финалында Ига Швентекке есе жіберді
08:50, 14 тамыз 2026
Елена Рыбакина Торонто турнирінің финалында Ига Швентекке есе жіберді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Окжетпес&quot; на выезде обыграл &quot;Атырау&quot; благодаря голам в концовке матча
22:20, Бүгін
"Окжетпес" на выезде обыграл "Атырау" благодаря голам в концовке матча
&quot;Барыс&quot; объявил состав на предсезонный турнир в Уфе: Бэйли и Морелли вне заявки
21:48, Бүгін
"Барыс" объявил состав на предсезонный турнир в Уфе: Бэйли и Морелли вне заявки
Елена Рыбакина успешно стартовала на &quot;тысячнике&quot; в Цинцинатти
21:25, Бүгін
Елена Рыбакина успешно стартовала на "тысячнике" в Цинцинатти
&quot;Астана&quot; упустила победу над &quot;Кызылжаром&quot; на последних минутах матча
20:56, Бүгін
"Астана" упустила победу над "Кызылжаром" на последних минутах матча
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: