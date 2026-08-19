Роналдуды Ташкентте асыға күтуде
Қызығушылық 18 тамызда Куала-Лумпурда өткен жеребе тарту рәсімінен кейін басталды. Нәтижесінде Өзбекстанның "Пахтакор" клубы өз алаңында "Аль-Насрға" қарсы матч өткізетін болды.
"Пахтакордың" бұл туралы әлеуметтік желідегі жарияланымы 41 жастағы Роналдудың жанкүйерлері арасында бірден кең тарады. Қазір басты интрига — португалиялық футболшының Ташкентке келуі. Өйткені "Аль-Насрдың" Ташкентке сапары Өзбекстанның әр қаласынан ғана емес, көршілес елдерден де жанкүйерлерді жинауы мүмкін.
Роналдудың жанкүйерлері пікірлерінде футболшының Ташкентке бұған дейін де келгеніне назар аударды. 2009 жылы португалиялық ойыншы "Джар" стадионында шеберлік сабағын өткізген.
Алайда матчтың нақты күні әзірге белгісіз. Сондай-ақ Роналдудың бұл кездесуге қатысатынына алдын ала кепілдік жоқ. Осылайша, Роналду өнер көрсететін "Аль-Наср" командасы Ташкентте ойнауы тиіс, алайда нақты құрам мен ойын кестесі кейін белгілі болады.
Атай кетейік, 18 тамызда, Чемпиондар лигасының финалдық кезеңіндегі алғашқы матчта Болгарияның "Левски" клубы Грекияның АЕК командасымен кездесті.