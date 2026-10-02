Сарапшылар Роналду мен Жорже Жезуш арасындағы жанжалға қатысты пікір білдірді
Бұл мәселеге қатысты пікір білдіргендер шабуылшыға да, 72 жастағы бапкерге де қатысты түрлі болжамдар мен сын-пікірлерін ашық айтты.
"Манчестер Юнайтед" клубының бұрынғы футболшысы Рой Кин Португалия құрамасындағы Криштиану Роналдуға қатысты жанжал туралы пікір білдірді. "Меніңше, Роналду ұлттық құраманы ұмытып, 1000 голдық межеге жетуге назар аударуы керек. Ол Португалия үшін қолынан келгеннің бәрін жасады, бірақ соған қарамастан оған құрмет көрсетілмей отыр. Қазір олардың кабинетінде тұрған барлық жүлде Роналдудың арқасында. Ол мұның бәрін мүмкін етті. Сондықтан олар оның есімін құрметтеуі керек". "МЮ" аңызы Рой Кин
Португалиялық танымал футбол агенті Пауло Барбоза бұл жағдайды бір жағынан қайғылы, екінші жағынан күлкілі оқиға деп атады.
"Роналду ренжіп, кетіп қалуды шешті. Бұл оның ұлттық құрамадағы дәуірінің аяқталуы болуы мүмкін. Дегенмен ол бәрібір өзінен қайта оралуын сұрайды деп ойлайтын сияқты. Бірақ бұл футбол ережелеріне қайшы келетін үлкен жанжал. Бәлкім, ол Жезуш жеңіліп, нашар нәтижелерге байланысты қызметінен босатылады да, оның орнына келген жаңа бапкер өзін қайта шақырады деп үміттенетін шығар. Алайда бұл екіталай. Командадағы жігіттер де Роналдумен байланысты осындай жағдайлардан шаршады. Өйткені бұл бірінші рет болып отырған жоқ. Тек бұған дейін бәрі одан хабардар болмаған. Бұл – жақында 42 жасқа толатын және ұлттық құрамада кім ойнайтынын шешуге құқығы жоқ екенін түсінбейтін жұлдыз үшін қайғылы жағдай". Пауло Барбоза
Ал Бельгия құрамасының бас бапкері Марк ван Боммель Роналдуды қолдап, футболшының жағына шықты.
"Егер футболшыны алаңға шығарамын деп уәде берсең, сөзіңде тұруың керек. Мен ешқашан ешкімге ойнайтынын уәде етпедім, өйткені не болатынын ешқашан білмейсің. Футболшыға алаңға шығуға мүмкіндігі жоғары екенін айтсаң да, өзіңе әрдайым басқа нұсқаларды қалдыруың керек". Бельгия құрамасының бас бапкері Марк ван Боммель
Францияның аңызға айналған футболшысы Тьерри Анри де Криштиану Роналду төңірегіндегі жанжалға қатысты пікір білдірді.
"Францияда өз проблемаларымыз бар. Роналду – аңыз, бұл туралы айтудың өзі артық. Оның футбол үшін жасағаны – таңғаларлық дүние. Біз оның әлем чемпионаттарындағы еңбегін көрдік. Бәрі осылай аяқталса, бұл оның соңғы турнирі болуы мүмкін. Маған Роналдудың мінезі, футболмен өмір сүретіні ұнайды. Оның футболға, рекордтарға деген құштарлығы, үздік болуға ұмтылысы мен физикалық дайындығы қазір мансабының басындағыдан да жақсы. Бұл таңғаларлық. Осындай құштарлық болмаса, біз бұл футболшыны білмес едік. Біз онымен бірге керемет сәттерді бастан өткердік". Тьерри Анри
Журналист Даниэль Риоло Роналдудың әрекетін сынға алып, болып жатқан жағдайды киноға ұқсатты.
"Бұл жай ғана ақылға сыймайтын жағдай. Мансабының соңына қарай бұл жігіттің бәрін осылай сәтсіздікпен құртып жатқанына таңғаласың. Мен мұның осылай аяқталатынын күдіктеніп, тіпті анық білген едім. Роналду Жер планетасынан бірнеше жыл бұрын кетіп қалып, басқа әлемде өмір сүріп жүргендей. Командадағы әріптестерімен қарым-қатынас жасау оған қазірдің өзінде қиын. Ол өзін басқа біреу – суперқаһарман немесе кім екенін білмеймін – деп ойлап кеткен". Даниэль Риоло
Ресейдің аты аңызға айналған футболшысы Александр Мостовой да "Аль-Наср" капитанының жағына шықты.
"Біздің жағдайларымыз бір-біріне аздап ұқсайды, бірақ бәрібір айырмашылықтар бар. Роналду ұлттық құрамадан өзі кетті, ал мені жай ғана шығарып жіберді. Сондықтан бұл екі оқиғаны салыстыру дұрыс болмас. Бірақ ортақ тұстары бар. Бұл жерде мен Роналдудың жағындамын, оның бұлай жасауға құқығы бар. Ол 20 жыл ішінде Португалия үшін кез келген адамнан көп еңбек сіңірді. Ол бұл елді футбол державасына айналдырды. Ал Жезуш не істеді? Бұл жағдайда ол мүлде дұрыс емес. Футболдағы ұлы адамдармен, аңыздармен бұлай сөйлесуге болмайды". Александр Мостовой
Роналду Португалия құрамасы сапында 234 матч өткізіп, 146 гол соққан. Ол 2016 жылы Еуропа чемпионы атанып, УЕФА Ұлттар лигасын екі рет жеңіп алды.