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Спорт

Көптен күткен дүбірлі той: Роналду Джорджинамен шаңырақ көтерді

Көптен күткен дүбірлі той: Роналду Джорджинамен шаңырақ көтерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 11:24 Сурет: instagram/GeorGinaGio
41 жастағы португалиялық футболшы Криштиану Роналду мен 32 жастағы модель Джорджина Родригес ресми түрде ерлі-зайыпты атанды. Үйлену тойы 2026 жылғы 11 тамызда Португалияның Кашкайш қаласында өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

People басылымының жазуынша, неке қию рәсімі жеке әрі шағын форматта өткен. Оған ерлі-зайыптылардың бес баласы да қатысты.

Салтанатты шарадан кейін Роналду әлеуметтік желіде өздерінің неке жүзіктері тағылған қолдарының суретін жариялады.

Айта кетсек, әйгілі спортшы сүйіктісіне осыдан бір жыл бұрын – 2025 жылғы 11 тамызда үйленуге ұсыныс жасаған. Бұл туралы модель өзінің желідегі парақшасында ірі сопақ пішінді гауһар тасы бар жүзігін жариялай отырып хабарлады.

Бүгінде жұп бес бала тәрбиелеп отыр: 16 жастағы кіші Криштиану, 9 жастағы егіздер Ева Мария мен Матео, сондай-ақ 8 жастағы Алана және 4 жастағы Белла. 2022 жылғы сәуірде олар жаңа туған ұлы – Белланың сыңары – Анхельдің шетінеп кеткенін хабарлаған.

Роналду Родригеспен 2017 жылы танысты. Ол кезде Джорджина Gucci дүкенінде сатушы болып жұмыс істеген. Көп ұзамай жұп көпшілік алдына бірге шыға бастап, кейін қарым-қатынасын әлеуметтік желіде ресми түрде растады.

Бұған дейін жазғанымыздай, 8 тамызда Криштиану Роналдуның мыңдаған жанкүйері Мадейра аралындағы Фуншал қаласындағы шіркеуге жиналды. Адамдар тобы онда сүйікті спортшысының үйлену тойы өтіп жатыр деген ойға келген. Осылайша, өзге жұптың мерекелік шарасының күл-талқанын шығаруға шақ қалды.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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