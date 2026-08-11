Роналдуның жанкүйерлері өзгенің тойының шырқын бұзды - оған желідегі той жайлы жалған ақпарат себеп болған
Футболшының жанкүйерлері арасында Роналду дәл осы күні аталмыш жерде үйленеді деген ақпарат тараған. Алайда, онда спортшының емес, өзге жұптың неке қию рәсімі өтіп жатқан.
ESPN басылымының жазуынша, жас жұбайлар қарапайым жергілікті тұрғындар – Николь мен Фабио болып шықты. Олар өздерінің үйлену тойы әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілігеді деп ойламаған.
People are truly something else. Thousands of Ronaldo fans surrounded a random bride, mistakenly believing she was the footballer's partner, Georgina Rodriguez. As a result, the ordinary newlyweds in Madeira were surrounded by journalists and camera flashes.— Kordon (@Kordoneuropa) August 9, 2026
The frenzy began due… pic.twitter.com/yeb5vYidGs
Желіде желдей ескен ақпаратпен Роналдуда хабардар болды. Футболшы жергілікті JM Madeira басылымының Instagram желісіндегі жазбасына пікір қалдырып, бес рет күлетін смайлик жіберген.
"Біз мұнда бұрын-соңды мұндай жағдайды көрген емеспіз. Қалыңдықтың шіркеуге кіріп, үйлену рәсіміне қатысуының өзі қиын болды", – деп жазды ғибадатхананың әлеуметтік желідегі парақшасы.
Бұған дейін Роналду ойнайтын Сауд Арабиялық клуб қаржылық дағдарысқа тап болғанын жазғанбыз.