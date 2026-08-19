Бельгиялық клуб Алматыға келер сапарды "нағыз сынақ" деп бағалады
Фото: Zakon.kz
Бельгиялықтар Алматыға келер сапарды "Андерлехттің" еурокубоктар тарихындағы ең ұзақ сапары деп атады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бельгияның VoetbalPrimeur басылымы жазғандай, жергілікті клуб бірнеше мың шақырым жол жүруге мәжбүр. Брюссельден Алматыға ұшу тоғыз сағаттан астам уақытқа созылады.
"Команда үшін бұл алаңға шықпай тұрып-ақ сынаққа айналды", – делінген басылымда.
Журналистер мұндай ұзақ сапардың психологиялық жағына да назар аударды:
- ойыншылар жолда бірнеше сағат өткізуі керек;
- мүлде басқа география мен уақыт белдеуіне бейімделуі қажет;
- бірден маусымдағы ең маңызды матчқа дайындалуы тиіс.
"Алматы Брюссельден соншалықты алыс орналасқан, сондықтан жолдың өзі қарсыластықтың бір бөлігіне айналады", - деп жазады бельгиялық журналистер.
Олар бұл бағытты "Еуропа мен Азияны жалғаған нағыз еурокубоктық сапар" деп атады. Сонымен қатар бельгиялықтар бұл сынақтың жауапкершілігі де жоғары екенін түсінеді. Өйткені "Қайратпен" текетірестен кейін "Андерлехттің" Еуропа лигасындағы жолын жалғастыратыны немесе жалғастырмайтыны анықталады. Сәтсіздікке ұшыраған жағдайда бельгиялық клуб Конференциялар лигасында ойнайды.
Ал Қазақстан жеріне аман-есен жеткен футболшылар ұшақтан көптеген суреттер жариялады.
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