Рыбакина АҚШ-тағы матчтан шығуына қатысты мән-жайды түсіндірді
Сурет: j48tennis
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Цинциннати турнирінің ширек финалында Ига Швёнтекке қарсы матчты жалғастырудан бас тартуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сонымен Елена Рыбакина Цинциннатиде өтіп жатқан турнирдегі өнерін аяқтады. Ол сол жақ тобығындағы жарақатына байланысты Ига Швёнтекке қарсы ширек финалдық кездесуді жалғастыра алмады. WTA ресми сайтында болған жағдайдың егжей-тегжейі жарияланды.
Рыбакина тобығындағы мәселе өзін біраз уақыттан бері мазалап жүргенін, алайда соңғы хард-корт турнирлері басталғанға дейін жағдайды барынша бақылауда ұстай алғанын айтты.
"Үшінші айналымдағы Магдалена Фрехке қарсы матчта тобығымды қаттырақ сезіне бастадым. Одан кейін бір күн толық демалдым. Бүгінгі матч алдында бәрі жақсы еді. Бірақ, өкінішке қарай, сәтсіз қимыл жасап, дұрыс түсе алмай қалдым да, бір жағдай болды", – деді Рыбакина.
Теннисші матчтан кейін тіпті жүрудің өзі ауыр болғанын мойындады. Алдағы бірнеше күнде жарақатының нақты сипаты туралы толық ақпарат алуды жоспарлап отыр.
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