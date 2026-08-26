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Спорт

"Аль-Наср" Роналдусыз және 10 ойыншымен камбэк жасап, "Аль-Иттифакты" жеңді

Аль-Наср, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 16:20 Сурет: Instagram/alnassr
Сауд Арабиясының футбол чемпионатында "Аль-Наср" сырт алаңда "Аль-Иттифакты" 3:2 есебімен жеңіп, турнир кестесінде жеке-дара көш бастады. Криштиану Роналду екінші таймда алаңнан ауыстырылды, ал команда бірінші таймда қақпашысынан айырылып, бір ойыншы кем құраммен қалды.

Матч барысында "Аль-Наср" 74-минутқа қарай 0:2 есебімен ұтылып жатқан. Ондрей Дуда мен Альваро Медрана қарсылас қақпасына гол соқты.

Бұған қоса, кездесудің басында "Аль-Наср" қақпашысы Бенто Крепски қызыл қағаз алып, алаңнан қуылды.

Үзілісте команданың капитаны Криштиану Роналду алаңнан ауыстырылып, оның орнына Абдулла Аль-Хайбари шықты. Осыдан кейін "Аль-Наср" есепті қысқа уақытта өзгерте алды.

74-минутта Садио Мане бір голдың қарымтасын қайтарды. Араға бірнеше минут салып Абдулела Аль-Амри есепті теңестірді. Ал төреші қосқан уақытта Мане дубль жасап, командасына 3:2 есебімен жеңіс сыйлады.

Осы жеңістен кейін "Аль-Наср" Сауд Арабиясы Суперлигасының турнир кестесінде 9 ұпаймен жеке-дара көш бастады.

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Гүлай Ашекова
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