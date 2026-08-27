Мбаппе хет-трик жасап, "Реалға" жеңіс сыйлады
Франциялық шабуылшы 40-минутта есеп ашты. Алайда үзіліске дейін қонақтар Лука Сучичтің голы арқылы есепті теңестірді.
Екінші таймда тек "Реал" ойыншылары гол соқты. Мбаппе тағы екі рет мергендік танытса, бір голды Винисиус Жуниор соқты. Осы жеңістің арқасында мадридтік команда алты ұпай жинап, Ла Лига турнирлік кестесінде көш бастады.
Екінші турдың тағы бір кездесуінде "Валенсия" "Бетиске" 0:1 есебімен жол берді. Бүгін кешке "Сельта" "Осасунамен" кездессе, "Барселона" өз алаңында "Атлетикті" қабылдайды.
Мбаппе осы маусымдағы голдарының есебін ашып, Испания чемпионатында "Реал" сапындағы голдарының санын 59-ға жеткізді.
Мадридтік клуб құрамындағы хет-триктерінің саны алтыға жетті. Оның бесеуін Мбаппе 2025 жылы жасаған.
Сонымен қатар "Реал" Жозе Моуриньюдің командаға қайта оралуынан кейінгі екі ойында да жеңіске жетті. Бұған дейін мадридтіктер сырт алаңда "Эспаньолды" 2:1 есебімен жеңген болатын.
Моуринью ойыннан кейін Мбаппенің өнеріне жоғары баға берді.
"Бұл жақсы команда, бірақ олар аса қауіпті сәттер жасай алмады. Оларға прессинг жасау бізге қиын болды. Екінші таймда өзгерістер енгіздік. Сабыр сақтаудың маңызы зор болды, өйткені нақты бағдарсыз соқыр түрде прессинг жасау одан да қиын болар еді. Біз шоғырланып, екінші таймды өте жақсы өткіздік. Жеке футболшылар туралы айтқанды ұнатпаймын, бірақ Килиан Мбаппенің жасағаны – ақылға сыймайды. Біздің құрамда өте жоғары деңгейдегі футболшылар бар. Олар жақсы ойнап, көп еңбек етті және бір-біріне қолдау көрсетті", – деді Жозе Моуринью.
Ойын барысында "Сантьяго Бернабеуде" әлем чемпионатының кубогы да көрсетілді. Оны "Реалдың" қорғаушысы Кукурелья алып келген.
Ол жақында Испания құрамасы сапында 2026 жылғы әлем чемпионатының басты жүлдесін көтерген мадридтік клубтың жалғыз ойыншысы атанды.
Айта кетейік, Кукурелья әлем чемпионаты кезінде лондондық "Челсиден" "Реалға" ресми түрде ауысқан.