#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
464.77
541.36
5.41
Спорт

"Реал" Ла Лигада қатарынан үшінші матчта жеңіске жетті

«Реал» Моуриньюның жетекшілігімен Ла Лигада қатарынан үшінші матчта жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 14:01 Сурет: Instagram/ReaLmadrid
Мадридтік "Реал" өз алаңында Испания чемпионатының үшінші турында "Малаганы" 4:0 есебімен ойсырата жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Реал" 19-минутта есеп ашты. Джуд Беллингем гол соқты. Ағылшын футболшысының соққысынан кейін көп ұзамай "Малага" ойыншысы Альфонсо Эрреро допты өз қақпасына бағыттап жіберді. Бірінші тайм аяқталғанға дейін Килиан Мбаппе есепті 3:0-ге жеткізді.

Екінші таймның соңына қарай Арда Гюлер матчтағы соңғы голды соғып, есепті 4:0 етті.

Осылайша "Реал" Жозе Моуриньюдің командаға қайта оралуынан кейін Ла Лигадағы алғашқы үш матчының үшеуінде де жеңіске жетті. Қазір португалиялық бапкердің шәкірттері 9 ұпай жинап, турнир кестесінде бірінші орынға қайта шықты.

Айта кетейік, бұған дейін көш бастап тұрған "Барселона" үшінші турдағы "Райо Вальеканоға" қарсы матчын әлі өткізген жоқ.

"Реал" қатарынан үшінші жеңісіне қол жеткізсе, Бундеслиганың қазіргі чемпионы "Бавария" жаңа маусымды енді ғана бастады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
&quot;Реал&quot; футболшылары Ла Лига матчында 100-минутта әрең жеңіске жетті
13:06, 02 ақпан 2026
"Реал" футболшылары Ла Лига матчында 100-минутта әрең жеңіске жетті
&quot;Барселона&quot; қатарынан жеті матчта жеңіске жетіп, жылды Ла Лиганың көшбасшысы ретінде аяқтады
12:29, 22 желтоқсан 2025
"Барселона" қатарынан жеті матчта жеңіске жетіп, жылды Ла Лиганың көшбасшысы ретінде аяқтады
&quot;Барселона&quot; қатарынан төртінші матчта жеңіске жетті
12:25, 24 қазан 2024
"Барселона" қатарынан төртінші матчта жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Умар Нурмагомедов перед боем в UFC
18:13, Бүгін
Джонсон раскрыл, какую ошибку совершил Умар Нурмагомедов в бою с Ядонгом
Участница шоу &quot;Титаны&quot; Яна Хан
17:51, Бүгін
Участница двух Олимпиад из Казахстана Яна Хан проверит себя в российском шоу "Титаны"
Данис Куандыкулы
17:48, Бүгін
Двукратный чемпион мира по шахматам из Казахстана Куандыкулы стал международным мастером
Карен Хачанов
17:27, Бүгін
Чемпион Almaty Open 2024 Хачанов оценил своего соперника в первом круге US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: