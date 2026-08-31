"Реал" Ла Лигада қатарынан үшінші матчта жеңіске жетті
"Реал" 19-минутта есеп ашты. Джуд Беллингем гол соқты. Ағылшын футболшысының соққысынан кейін көп ұзамай "Малага" ойыншысы Альфонсо Эрреро допты өз қақпасына бағыттап жіберді. Бірінші тайм аяқталғанға дейін Килиан Мбаппе есепті 3:0-ге жеткізді.
Екінші таймның соңына қарай Арда Гюлер матчтағы соңғы голды соғып, есепті 4:0 етті.
Осылайша "Реал" Жозе Моуриньюдің командаға қайта оралуынан кейін Ла Лигадағы алғашқы үш матчының үшеуінде де жеңіске жетті. Қазір португалиялық бапкердің шәкірттері 9 ұпай жинап, турнир кестесінде бірінші орынға қайта шықты.
Айта кетейік, бұған дейін көш бастап тұрған "Барселона" үшінші турдағы "Райо Вальеканоға" қарсы матчын әлі өткізген жоқ.
"Реал" қатарынан үшінші жеңісіне қол жеткізсе, Бундеслиганың қазіргі чемпионы "Бавария" жаңа маусымды енді ғана бастады.