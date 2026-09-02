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Спорт

Елена Рыбакина US Open-да 17 жастағы америкалықты ойсырата жеңді

Елена Рыбакина US Open-2026 турнирін америкалық теннисшіні жеңумен бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 10:43 Сурет: Instagram/lenarybakina
Әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина АҚШ ашық чемпионатындағы (US Open-2026) алғашқы кездесуін сәтті өткізді. Ол 17 жастағы америкалық Ти Фродинді жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина 2026 жылғы 1 қыркүйекте АҚШ ашық чемпионатындағы жарысын бастады. Бұл туралы Sportarena.kz басылымында жарияланды. Бірінші айналымда ол 17 жастағы америкалық Ти Фродиннен 6:3, 6:2 есебімен басым түсті.

US Open-2026 турнирі Нью-Йоркте 30 тамыз бен 13 қыркүйек аралығында өтеді. Жарыстың жалпы жүлде қоры шамамен 49 миллион долларды құрайды.

Матчтан кейін Елена Рыбакина қарсыласы туралы пікір білдірді:

"Бүгін ол өте жақсы ойын көрсетті. Оның соққылары керемет әрі добы өте жылдам ұшады. Ойын оңай болған жоқ. Осында жүргеніме өте қуаныштымын. Бізді қолдауға келген барша жанкүйерге үлкен рақмет. Мұнда әрдайым ерекше атмосфера болады, маған өте ұнады. Келесі матчты асыға күтемін", – деді Елена Рыбакина.

Ал Елена Рыбакинаның US Open-2026 турнирінің екінші айналымындағы қарсыласы чехиялық Дарья Видманова мен испаниялық Джессика Бузас Манейро арасындағы кездесуден кейін анықталады.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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