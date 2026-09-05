#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
456.56
530.52
5.28
Спорт

Үш сағаттық тартыс: Бублик US Open турнирінің үшінші айналымында Полдан ұтылды

Үш сағаттық тартыс: Бублик US Open турнирінің үшінші айналымында Полдан ұтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 11:40 Сурет: ktf.kz
Александр Бублик АҚШ ашық чемпионатындағы өнерін аяқтады. Қазақстанның бірінші ракеткасы үшінші айналымда америкалық Томми Полға есе жіберді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу 3 сағат 15 минутқа созылып, Пол 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1, 6:3 есебімен жеңіске жетті.

Бублик 16 эйс жасап, алты рет қос қателікке жол берді және жеті брейк-пойнттың екеуін пайдаланды. Ал Пол он эйс жасап, бір рет қос қателік жіберді және сегіз брейк-пойнттың алтауын сәтті пайдаланды.

Енді Томми Пол төртінші айналымда Карлос Алькараспен кездеседі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бублик US Open турнирінің үшінші айналымына өтті
15:23, 03 қыркүйек 2026
Бублик US Open турнирінің үшінші айналымына өтті
US Open: Александр Бублик төртінші айналымда әлемнің 1-ракеткасымен ойнайды
11:00, 31 тамыз 2025
Бублик алғаш рет US Open турнирінің төртінші айналымына шықты
Елена Рыбакина US Open турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
09:59, 28 тамыз 2025
Елена Рыбакина US Open турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Айдана Кумартаева
12:46, Бүгін
Таеквондистка Айдана Кумартаева завоевала "бронзу" на Гран-при в Муджу
Махмуд Сабырхан
12:26, Бүгін
"Подготовка продолжается": Махмуд и Торехан Сабырхан тренируются перед Азиадой-2026
Анна Калинская
11:40, Бүгін
Россиянка Калинская неожиданно обыграла украинку Свитолину в третьем круге US Open
Усман Нурмагомедов
11:01, Бүгін
Сехудо считает Нурмагомедова самым опасным соперником для чемпиона UFC Гейджи
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: