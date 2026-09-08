Қазақстан триатлоннан Испаниядағы әлемдік серияның финалына қатысады
Сурет: olympic.kz
23 қыркүйекте Испанияның Понтеведра қаласында триатлоннан әлемдік серияның финалы басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған додада Қазақстан құрамасы U23 санатында және жасөспірімдер арасында сынға түседі.
Ұлттық құраманың тізіміне Александр Тен, Рамазан Әйнегов, Алуа Нұрмұхамет енді.
Айта кетейік, аталған халықаралық турнир 27 қыркүйекке дейін жалғасады.
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