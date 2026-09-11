#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
450.79
524.13
5.31
Спорт

Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Таиландтағы турнирде қола жүлдеге ие болды

Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Таиландтағы турнирде қола жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 17:59 Сурет: olympic.kz
Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының өкілі Жәния Бекмұхамбетова Таиландтың Бангкок қаласында өткен WTT Youth Contender халықаралық турнирінде қола жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының өкілі Жәния Бекмұхамбетова Таиландтың Бангкок қаласында өткен WTT Youth Contender халықаралық турнирінде қола жүлдегер атанды.

Қазақстандық спортшы U13 жас санатында үшінші орынды иеленді.

Турнир барысында Бекмұхамбетова Таиланд өкілдері Амина Прасонполды 3:1, Беньяфа Сураситті 3:0, Наттхапат Лимсирилертті 3:0 және Жапония спортшысы Нонока Судзукиді 3:0 есебімен жеңді.

Жартылай финалда қазақстандық спортшы Қытайлық Тайбэй өкілі Йен Пэй Эньге 0:3 есебімен есе жіберіп, жарысты қола медальмен аяқтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Үстел теннисі: Жәния Бекмұхамбетова Хорватиядағы турнирде топ жарды
17:22, 29 тамыз 2024
Үстел теннисі: Жәния Бекмұхамбетова Хорватиядағы турнирде топ жарды
Үстел теннисі: Жәния Бекмұхамбетова Ташкенттегі турнирде алтын медаль жеңіп алды
18:00, 15 мамыр 2026
Үстел теннисі: Жәния Бекмұхамбетова Ташкенттегі турнирде алтын медаль жеңіп алды
Жәния Бекмұхамбетова, Таиланд, WTT Youth Contender, қола медаль, теннис
18:25, 20 мамыр 2026
Үстел теннисі: Жәния Бекмұхамбетова Таиландтағы WTT Youth Contender турнирінде қола медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Аделина Земс
19:26, Бүгін
Стал известен состав сборной Казахстана по лёгкой атлетике на Азиатские игры-2026
Елдос Сметов после победной схватки
19:11, Бүгін
Названы знаменосцы сборной Казахстана на церемонии открытия Азиады-2026
ФК &quot;Шахтёр&quot; после победы
19:03, Бүгін
"Шахтёр" обыграл "Жайык" в матче Первой лиги
Илья Коновалов в составе &quot;Салавата Юлаева&quot;
18:33, Бүгін
"Салават Юлаев" расстался с вратарём Коноваловым после семи пропущенных шайб от "Барыса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: