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Спорт

Итальяндық пилот "Формула-1" жарысында жеңіске жетті

Итальяндық пилот «Формула-1» жарысында жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 12:23 Сурет: instagram/kimi.antonelli
"Мерседес" командасының 20 жастағы итальяндық автокөлік жүргізушісі Андреа Кими Антонелли Мадридте өткен "Формула-1" Испания Гран-приінің жеңімпазы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс 2026 жылғы 13 қыркүйекте өтіп, Мадридтегі Madring автодромында ұйымдастырылған "Формула-1" тарихындағы алғашқы жарыс болды. Антонелли "Red Bull" командасының нидерландтық пилоты Макс Ферстаппенді және "McLaren" командасының британдық жүргізушісі Ландо Норристі басып озды. Бұл туралы "Формула-1" ресми сайтында хабарланды.

Жарыстың алғашқы айналымдарында бірнеше соқтығыс болды. Полюс позициясынан бастаған Ландо Норрис көшбасшылықты сақтап қалуға тырысты. Ал Антонелли шабуыл кезінде екі рет бұрылыстарды кесіп өтті. Дегенмен ол жарыс соңына дейін басымдығын сақтап қалды.

Мәре сызығын төрт дүркін әлем чемпионы Макс Ферстаппен екінші болып кессе, қазіргі әлем чемпионы Ландо Норрис үшінші орынға ие болды.

Кими Антонелли үшін бұл маусымдағы сегізінші жеңіс болды. Ол чемпионаттағы басымдығын 81 ұпайға дейін ұлғайтты.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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