Таеквондодан Азия ойындарында ел намысын жеті спортшы қорғайды
Сурет: olympic.kz
Таеквондодан Аичи-Нагоядағы (Жапония) XX жазғы Азия ойындарына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құрама сапында жеті спортшы бар: үш әйел және төрт ер адам.
Әйелдер:
49 келіге дейін: Рита Бакишева
57 келіге дейін: Тоғжан Қазынабек
67 келіден жоғары: Назым Махмұтова
Ерлер:
58 келіге дейін: Тамирлан Тілеулес
68 келіге дейін: Самирхон Абабакиров
80 келіге дейін: Батырхан Төлеуғали
80 келіден жоғары: Бейбарыс Қаблан
Азия ойындарындағы таеквондо жарыстары 1-3 қазан аралығында Нагоя қаласында өтеді.
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