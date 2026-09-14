#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
447.8
516.76
5.3
Спорт

Таеквондодан Азия ойындарында ел намысын жеті спортшы қорғайды

Таеквондодан Азия ойындарында ел намысын жеті спортшы қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 20:47 Сурет: olympic.kz
Таеквондодан Аичи-Нагоядағы (Жапония) XX жазғы Азия ойындарына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрама сапында жеті спортшы бар: үш әйел және төрт ер адам.

Әйелдер:

49 келіге дейін: Рита Бакишева

57 келіге дейін: Тоғжан Қазынабек

67 келіден жоғары: Назым Махмұтова

Ерлер:

58 келіге дейін: Тамирлан Тілеулес

68 келіге дейін: Самирхон Абабакиров

80 келіге дейін: Батырхан Төлеуғали

80 келіден жоғары: Бейбарыс Қаблан

Азия ойындарындағы таеквондо жарыстары 1-3 қазан аралығында Нагоя қаласында өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Каратэден Азия ойындарында ел намысын кімдер қорғайды
12:12, 12 қыркүйек 2026
Каратэден Азия ойындарында ел намысын кімдер қорғайды
Тас жолдағы велоспорт, 2026, Азия ойындары, Жапония, Қазақстан құрамасы
19:38, 02 қыркүйек 2026
Тас жолдағы велоспорттан 2026 жылғы Азия ойындарында Қазақстан намысын үш спортшы қорғайды
Азия ойындарында Елдос Сметов пен Сарвиноз Миркадирова ел құрамасының туын алып шығады
23:25, 11 қыркүйек 2026
Азия ойындарында Елдос Сметов пен Сарвиноз Миркадирова ел құрамасының туын алып шығады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ХК &quot;Снежные Барсы&quot; перед матчем МХЛ
21:10, Бүгін
"Снежные Барсы" проиграли "Локо-76" в домашнем матче МХЛ
ФК &quot;Нефтчи&quot; перед матчем чемпионата Узбекистана
20:40, Бүгін
"Нефтчи" одержал победу над иракским клубом в Лиге чемпионов АФК
Елена Рыбакина на US Open
20:06, Бүгін
Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов на турнирах "Большого шлема"
Сборная Казахстана по таеквондо
19:31, Бүгін
Стал известен состав команды Казахстана по таеквондо на Азиаду-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: