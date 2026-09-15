Қазақстан 2028 жылы тарихта алғаш рет УЕФА Суперкубогын қабылдайды
Бұл туралы бүгін, 15 қыркүйекте Қазақстан футбол федерациясы (ҚФФ) мәлімдеді.
УЕФА Чемпиондар лигасы мен Еуропа лигасының жеңімпаздары дәстүрлі түрде кездесетін беделді матч "Астана Арена" стадионында өтеді.
"Астананың таңдалуы Қазақстан футбол федерациясының спорт инфрақұрылымын дамыту және Еуропа футбол қауымдастықтары одағымен ынтымақтастықты нығайту бағытындағы кешенді жұмысының нәтижесі болды. Қазақстанда мұндай деңгейдегі матчтың өтуі – отандық спорт үшін тарихи оқиға". ҚФФ баспасөз қызметі
Сондай-ақ "Астана Арена" стадионын қайта жаңғырту және инфрақұрылымын жоспарлы түрде жаңарту нысанның УЕФА-ның ірі еуропалық финалдарды өткізуге қойылатын қатаң регламенттік талаптарына толық сәйкес келуін қамтамасыз ететіні айтылды.
УЕФА Суперкубогы – жаңа еуропалық клубтық маусымды ашатын жыл сайынғы ресми футбол турнирі. Ол бір матчтан тұрады. Онда УЕФА Чемпиондар лигасының қазіргі жеңімпазы мен УЕФА Еуропа лигасының жеңімпазы кездеседі. Турнир тарихындағы ең көп титул жеңіп алған клуб – испандық "Реал Мадрид". Оның еншісінде алты трофей бар.