Тасжолдағы велоспорттан әлем чемпионаты: ел намысын кімдер қорғамақ
Сурет: olympic.kz
Халықаралық велосипедшілер одағы (UCI) тасжолдағы велоспорттан Монреальда (Канада) өтетін әлем чемпионатына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы сапында келесі велошабандоздар өнер көрсетеді:
Элита: Антон Кузьмин, Даниил Марухин, Фаина Потапова
U23: Владислав Башлыков, Мансұр Бейсембай, Михаил Подлужный
Жасөспірімдер: Мұрат Куитенов, Глеб Новиков, Павел Подлужный, Әнел Тәшбай
Айта кетейік, әлем чемпионаты 20-27 қыркүйек аралығында өтеді.
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