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Спорт

Тасжолдағы велоспорттан әлем чемпионаты: ел намысын кімдер қорғамақ

Тасжолдағы велоспорттан әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының тізімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 22:43 Сурет: olympic.kz
Халықаралық велосипедшілер одағы (UCI) тасжолдағы велоспорттан Монреальда (Канада) өтетін әлем чемпионатына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы сапында келесі велошабандоздар өнер көрсетеді:

Элита: Антон Кузьмин, Даниил Марухин, Фаина Потапова

U23: Владислав Башлыков, Мансұр Бейсембай, Михаил Подлужный

Жасөспірімдер: Мұрат Куитенов, Глеб Новиков, Павел Подлужный, Әнел Тәшбай

Айта кетейік, әлем чемпионаты 20-27 қыркүйек аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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