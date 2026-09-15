#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.88
516.58
5.29
Спорт

Қазақстандық гимнастар Венгрияда өтетін Challenge Cup кезеңіне қатысады

Қазақстандық гимнастар Венгрияда өтетін Challenge Cup кезеңіне қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 23:10 Сурет: olympic.kz
18-20 қыркүйек аралығында Венгрияның Сомбатхей қаласында спорттық гимнастикадан Challenge Cup турнирінің кезекті кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы сапында жарысқа бес спортшы қатысады.

Құрама сапына енген гимнасшылар:

  • Асан Сәлімов (еркін жаттығу, сақиналардағы жаттығу, қол тіреп секіру)
  • Эмиль Ахмеджанов (еркін жаттығу, қоссырық және кермедегі жаттығу)
  • Дияс Тойшыбек (ат үстіндегі жаттығу, қоссырық және кермедегі жаттығу)
  • Зейнолла Ыдрысов (ат үстіндегі жаттығу)
  • Алтынхан Темірбек (сақиналардағы жаттығу, қол тіреп секіру)

Жарыс 20 қыркүйекте аяқталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық гимнастар Ташкенттегі Challenge Cup финалына жолдама алды
21:43, 19 маусым 2025
Қазақстандық гимнастар Ташкенттегі Challenge Cup финалына жолдама алды
Қазақстандық гимнастар Варнадағы Challenge Cup кезеңінде екі рет үздік бестікке енді
18:20, 12 мамыр 2026
Қазақстандық гимнастар Варнадағы Challenge Cup кезеңінде екі рет үздік бестікке енді
Қазақстандық гимнастар Ташкентте өтіп жатқан Challenge Cup кезеңінде алты финалға жолдама алды
17:08, 20 маусым 2025
Қазақстандық гимнастар Ташкентте өтіп жатқан Challenge Cup кезеңінде алты финалға жолдама алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жанибек Алимханулы
23:03, Бүгін
Стало известно новое решение WBO по поединку Алимханулы и Шираза
ФК &quot;Рига&quot;
22:53, Бүгін
Соперник "Кайрата" по Лиге Конференций одержал победу в чемпионате Латвии
Янник Синнер на &quot;Уимблдоне&quot;
22:15, Бүгін
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо назвал своего любимого теннисиста
ХК &quot;Барыс&quot; после победного матча в КХЛ
21:31, Бүгін
"Барыс" назвал состав на первую выездную серию сезона КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: