Қазақстандық гимнастар Венгрияда өтетін Challenge Cup кезеңіне қатысады
Сурет: olympic.kz
18-20 қыркүйек аралығында Венгрияның Сомбатхей қаласында спорттық гимнастикадан Challenge Cup турнирінің кезекті кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы сапында жарысқа бес спортшы қатысады.
Құрама сапына енген гимнасшылар:
- Асан Сәлімов (еркін жаттығу, сақиналардағы жаттығу, қол тіреп секіру)
- Эмиль Ахмеджанов (еркін жаттығу, қоссырық және кермедегі жаттығу)
- Дияс Тойшыбек (ат үстіндегі жаттығу, қоссырық және кермедегі жаттығу)
- Зейнолла Ыдрысов (ат үстіндегі жаттығу)
- Алтынхан Темірбек (сақиналардағы жаттығу, қол тіреп секіру)
Жарыс 20 қыркүйекте аяқталады.
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