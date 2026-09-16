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Спорт

Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жүлдегері атанған полицейлер марапатталды

Марапаттау, ҚР ІІМ, Дүниежүзілік көшпенділер ойындары, алтын медаль, күміс медаль, полицейлер , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 21:34 Сурет: ҚР ІІМ баспасөз қызметі
ҚР ІІМ-де VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан намысын абыроймен қорғаған спортшыларға құрмет көрсетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда өтіп, оған 109 елден 3 мыңға жуық спортшы қатысты. Қазақстан ұлттық құрамасы сапында ІІМ өкілдері де өнер көрсетіп, екі алтын және бір күміс медаль жеңіп алды.

"Барлық жүлдегер - Ішкі істер министрлігінің ARLAN спорт клубының өкілдері". ҚР ІІМ баспасөз қызметі
  1. Ішкі істер министрлігі Ұлттық ұланының 6636 әскери бөліміндегі спорт командасын даярлау орталығының спорт жөніндегі аға нұсқаушысы Болат Сапар самбодан 98 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде алтын медаль иеленді.
  2. Шығыс Қазақстан облысы ПД процессинг орталығының мемлекеттік автоинспекторы Достан Ошабаев арқан тартыстан алтын медаль жеңіп алды.
  3. Ақмола облысы ПД ЖҚАЖ инспекторы Алмас Жұмағали қырғыз күресінен 100 келіден жоғары салмақ дәрежесінде күміс медаль иеленді.
Марапаттау, ҚР ІІМ, Дүниежүзілік көшпенділер ойындары, алтын медаль, Болат Сапар, полицей, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 21:34

Сурет: ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Айта кетейік, жоғары спорттық жетістігі үшін Болат Сапар Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың марапатына ие болып, "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталды.

ІІМ-де өткен салтанатты кездесуде спортшыларға жоғары нәтижелері, жеңіске деген жігері және халықаралық аренада ел намысын абыроймен қорғағаны үшін алғыс білдірілді. Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне кезекті арнаулы атақтар беріліп, марапаттар табысталды.

11 қыркүйекте президент Қасым-Жомарт Тоқаев VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жеңіске жеткен спортшылар мен олардың бапкерлерін марапаттаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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Полицей Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қола жүлдегері атанды
11:38, 10 қыркүйек 2024
Полицей Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қола жүлдегері атанды
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінде бүкіл әлем түркі халықтарына назар аударып отырғанын айтып, Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын бірлесе дамытуға шақырды. «Қазақстан осы ортақ іске белсене атсалысуға қашанда дайын. Екі бауырлас елге ата-бабаларымыздың қалдырып кеткен ең құнды өсиеті – өзара құрмет және мәңгі достық. Осы даналықты ұмытуға ешқандай хақымыз жоқ. Біз – Ұлы дала өркениетінің заңды мұрагерлерінің біріміз. Батыр бабаларымыз ұлан-ғайыр жерді бізге аманат етті. Салт-дәстүрімізді, рухани құндылықтарымызды мұра етіп қалдырды. Қастерлі қазынаны көздің қарашығындай сақтап, жас буынға табыстау – ортақ парызымыз. Осы рухани борышымызды өркениетті, мәдениетті түрде, абыроймен жүзеге асыруымыз қажет», – деді Мемлекет басшысы. Президент Қазақстанның мақсаты биік, жоспары айқын, болашаққа сеніммен қарайтын озық ойлы ұлт ретінде әрдайым алға ұмтылып келе жатқанын атап өтті. «Біз, соның ішінде ұлттық спортпен айналысатын жастар, басқа да спортшылар, мемлекеттік қызметшілер мен кәсіпкерлер, дәрігерлер мен ұстаздар, студенттер мен ғалымдар, жұмысшылар мен басқарушылар, әскери қызметшілер мен мекеме қызметкерлері – бәріміз мәдениетті, сабырлы болып, даңғаза мен айқай-шуға жол бермеуіміз қажет. Сонда ғана қазақ халқы толыққанды өркениетті қоғам болады», – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
13:06, 11 қыркүйек 2026
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