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Спорт

Роналду "Аль-Насрдан" қаңтар айында кетуі мүмкін

Роналду «Аль-Насрдан» қаңтар айында кетуі мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 13:12 Сурет: Instagram/cristiano
Саудиялық журналист әрі инсайдер Сауд әл-Сарами Криштиану Роналдудың "Аль-Насрдағы" мансабын жалғастыру мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, португалиялық футболшы саудиялық клубтан қысқы трансферлік кезең кезінде, яғни қаңтар айында кетуі мүмкін.

"Менің ойымша, Криштиану Роналду қаңтарда "Аль-Насрдан" кетеді", – деп мәлімдеді әл-Сарами.

Жұлдызды шабуылшы 2023 жылдың басынан бері Эр-Рияд клубының намысын қорғап келеді.

БАҚ-та бұған дейін Роналду мен клуб басшылығы арасында трансфер саясатына байланысты келіспеушіліктер болғаны туралы ақпарат бірнеше рет тараған. Алайда 2026 жылы "Аль-Наср" көптен күткен Сауд Арабиясы Про-лигасының чемпионы атанды.

Сондай-ақ Криштиану Роналду мансабын 2027 жылы аяқтауы мүмкін екенін жоққа шығармады.

Бұған дейін Қазақстан ұлттық құрамасының УЕФА Ұлттар лигасында кіммен және қашан ойнайтыны белгілі болған еді.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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